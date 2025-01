Jordan Usher a signé son match record avec la JL Bourg

Jordan Usher (2,01 m, 26 ans) a signé son record de points depuis son arrivée à la JL Bourg, ce dimanche 12 janvier. S’il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe sur le parquet du Paris Basketball (98-89), l’ancien coéquipier d’Alexandre Sarr aux Perth Wildcats a confirmé sa montée en puissance.

Auteur de 24 points contre Venise le 18 décembre dernier en EuroCup, Jordan Usher a fait mieux avec 25 points à 6/9 à 2-points et 3/3 à 3-points, en 27 minutes. L’ancien joueur du Besiktas Istanbul est sur une belle série puisque il avait marqué 22 points contre Cholet Saint-Quentin en décembre, pour deux victoires cette fois, mais aussi 17 points en plus de ses 9 rebonds en seulement 21 minutes mardi dernier en EuroCup face au Lietkabelis.

Jeune joueur sur le circuit européen, ce poste 3-4 athlétique montre un gros potentiel. Il tourne désormais à 13,4 points à 55,5% de réussite aux tirs (dont 43,6% à 3-points), 2,5 rebonds et 1,7 passe décisive en 25 minutes en Betclic ELITE, et 11,5 points à 44,4% (dont 34,6% derrière l’arc), 3,6 rebonds et 1,2 passe décisive en 24 minutes en EuroCup.