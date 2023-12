Julien Cortey (La Rochelle) : « Ne pas se laisser griser par cette première place »

La Rochelle occupe la première place de la saison régulière de Pro B après avoir gagné 10 de ses 11 premiers matches de la saison régulière.

C’est donc avec le statut de l’équipe à abattre que le Stade Rochelais entrera sur le parquet de l’Arena Futuroscope de Poitiers ce mardi 19 décembre. Un statut difficile à défendre d’autant plus que le PB 86 est dans une bonne lancée, avec 4 victoires de suite, malgré la blessure de son meilleur marqueur Andy Cleaves.

Même si la qualité de l’équipe rochelaise fait de plus en plus parler, l’entraîneur Julien Cortey veut garder les pieds sur terre. Pour lui, il n’est pas question de s’emballer. Il s’exprime sur France Bleu La Rochelle :

« On a un statut différent. En début de saison, je pense que personne ne nous attendait et maintenant, on veut battre le leader. L’idée, c’est de rester concentrés sur ce qu’on fait, ne pas se laisser griser par cette première place, rester sur nos principes collectifs et ne pas se mettre plus de pression que cela. C’est super d’être premiers, mais ce n’était pas un objectif au départ. Il ne faut pas que ça devienne embarrassant et que ça nous paralyse. Il faut savourer le plus longtemps possible et aborder les matchs, juste en essayant de maintenir notre dynamique et de proposer le même jeu tous les matches. »