Julien Mahé (Saint-Quentin) : « Tenerife, en terme d’intelligence basket, c’est le top niveau »

Sonné mais pas KO. Deux jours après sa lourde défaite contre l’ASVEL en Betclic ÉLITE, Saint-Quentin reçoit Tenerife en Ligue des Champions (BCL). Habitué à jouer les premiers rôles dans cette compétition qu’elle a déjà gagné à deux reprises, la formation des Canaries va découvrir la Picardie et son club phare, le SQBB. C’est l’occasion pour la troupe de Julien Mahé de se remettre la tête à l’endroit après une sacrée rouste reçue dimanche. Le technicien breton est d’ailleurs revenu sur ce revers :

« On a été d’abord battu par bien meilleurs que nous, beaucoup plus forts que nous sur tous les aspects du jeu, individuellement, collectivement, physiquement, techniquement. Il n’y a rien à dire là-dessus, il faut déjà rendre hommage à l’ASVEL qui a fait un très gros match, qui réalise un début de saison de grande qualité. Et nous on a pu mesurer la différence entre notre niveau actuel et le très haut niveau, et le très haut tableau du championnat. A nous de tirer les leçons de tout ça. Il est clair qu’on a manqué de beaucoup de choses, de jeu collectif, d’intensité et on s’est un petit peu trompé de chemin. Il y a deux choses positives, c’est que les garçons n’ont pas lâché et se sont battus. Et que là, à -30, il y a quand même un semblant de révolte qui fait qu’on revient dans des proportions acceptables (-14 au final, NDLR). Et puis le public a été extraordinaire et qui a été à un niveau bien meilleur que le nôtre. Parce qu’il n’y a pas beaucoup de salles où ça continue d’encourager comme ça, même quand le score est aussi lourd contre nous. Donc je les en remercie. On fait de notre mieux. Ils ont pu voir en tout cas que les garçons se battaient jusqu’au bout. […] Quand on remet les choses en perspective, c’est SQBB – ASVEL ou SQBB – Tenerife. Sur le papier, il n’y a pas photo quoi. Donc notre supplément d’âme depuis maintenant quelques années c’est le public. Sans le public on ne serait jamais monté en Pro A. On a fait 16-1 la saison où on est monté, l’année dernière on a fait des matchs aussi exceptionnels, cette année on a déjà battu Monaco à domicile. Le public joue son rôle, c’est un atout indéniable pour nous et ça fait partie de l’ensemble du SQBB. Le SQBB c’est une équipe mais c’est aussi un public et une passion dans la ville. Je les en remercie et j’espère que ça continuera parce qu’on a besoin de ça. «