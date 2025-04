Kariata Diaby couronnée MVP de La Boulangère Wonderligue !

Quand une histoire est belle, il faut en écrire un deuxième chapitre. L’an dernier, voir Kariata Diaby (1,93 m, 29 ans) être désignée MVP de la finale du championnat (avec Villeneuve-d’Ascq) était déjà touchant. Alors la voir devenir MVP tout court, c’est encore plus beau !

Meilleure joueuse de la meilleure équipe du championnat, n°3 de La Boulangère Wonderligue à l’évaluation (18,3, avec 14,4 points à 61%, 7,4 rebonds et 2,3 passes décisives de moyenne), l’intérieure de Bourges succède à son ex-coéquipière nordiste Kennedy Burke au palmarès.

« Un peu surprise »

Et c’est là où il faut se replonger six ans en arrière, au moment de son arrivée à l’ESBVA. Très prometteuse avec Landerneau (15,6 points), elle n’avait pas pu disputer un seul match avec Villeneuve-d’Ascq, victime d’une rupture des ligaments croisés lors d’une rencontre amicale préparatoire à l’AfroBasket avec la Côte d’Ivoire. Et lors de sa saison de reprise, en 2020/21, elle n’était plus que l’ombre d’elle-même : 5,5 points de moyenne. Élue dans le cinq majeur de LFB en 2019, il lui a fallu alors regravir tous les échelons, comme elle l’avait fait lors de son arrivée en France, passant de la NF2 à l’élite, en transitant par tous les championnats via Voiron, Charnay et Landerneau.

« Je ne savais pas si j’allais retrouver mon niveau », a-t-elle confirmé sur le plateau de Sport en France. « Mais plus les saisons passaient, plus j’avais l’impression de gravir un palier. Aujourd’hui, quand je regarde mes matchs, je me rends compte que j’ai un impact important. Ce trophée de MVP représente une récompense pour tout ce que j’ai fait dans la globalité de ma carrière. Même si c’est un trophée individuel, je pense au collectif. Sans mes coéquipières, je n’aurais pas brillé. J’ai été un peu surprise mais je suis contente que les gens aient voté pour moi. Cela montre tous les efforts que j’ai fait pour atteindre ce niveau. »

Avec les félicitations de Malonga

Véritable point de fixation dans la raquette, l’internationale ivoirienne présente surtout une force physique quasiment inégalée dans le championnat, dotée d’un excellent QI basket. Et quand on est le moteur du leader incontesté du championnat (seulement trois défaites pour Bourges), on fait forcément un beau MVP, comme le confirme sa rivale Dominique Malonga. « Kariata a su briller autour d’un collectif qui brillait aussi, ça prime forcément », reconnait la meilleure jeune du championnat. « Moi, je faisais des statistiques car j’avais beaucoup de jeu qui se passait autour de moi. De son côté, elle a fait ses statistiques autour de joueuses qui brillaient aussi. La différence s’est faite là-dessus. Même si je suis compétitrice, je suis fair-play et elle mérite totalement son titre de MVP ! »

Le palmarès du trophée de MVP de La Boulangère Wonderligue

MVP unifié :

2025 : Kariata DIABY (Bourges)

2024 – Kennedy BURKE (Villeneuve d’Ascq)

2023 – Kennedy BURKE (Villeneuve d’Ascq)

2022 – Iliana RUPERT (Bourges)

2021 – Alexia CHARTEREAU (Bourges)

2020 – Non attribué

2019 – Helena CIAK (Lattes Montpellier)

2018 – Nayo RAINCOCK-EKUNWE (Nantes Rezé)

MVP Française et étrangère :