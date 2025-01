Kendall Anthony, joueur de l’Élan béarnais en 2023-2024, retourne en Israël

Kendall Anthony (1,73 m, 32 ans) est de retour en Israël. Ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque, du Saint-Quentin Basketball et de l’Elan béarnais Pau-Lacq-Orthez en 2023-2024, le meneur de jeu étasunien s’est engagé au Maccabi Rehovo, club pensionnaire de la deuxième division nationale. Il avait déjà joué en Israël, au Bnei Herzliya, en 2020-2021.

Chez le quatrième du championnat (11 victoires et 6 défaites), Kendall Anthony a retrouvé un autre ancien joueur de Betclic ÉLITE, l’intérieur Demetrius Treadwell (vu à Nanterre en 2018-2019). Il a déjà joué un match, ce vendredi 24 janvier, pour une large victoire face à l’Hapoel Kfar Saba (91-65) de l’ex-Ebroïcien Richaud Pack. En 28 minutes, le natif de Jackson (Tennessee) a cumulé 14 points à 5/14 aux tirs (dont 3/5 à 3-points) et 1 passe décisive.

Cinq mois d’arrêt avec l’Élan béarnais en 2023-2024

En 2023-2024 à l’Élan béarnais, Kendall Anthony avait été stoppé par une blessure fin décembre 2023. Avant cela, il tournait à 14,3 points à 43,6% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 5 passes décisives en 30 minutes et l’équipe d’Eric Bartecheky s’était imposée à sept reprises. Remplacé par le Canadien Javon Masters (1,83 m, 30 ans), il n’avait plus joué jusqu’au match retour des quarts de finale de playoffs contre la JA Vichy (72-73). En sortie de banc, il avait fait preuve de maladresse (4 points à 1/9 aux tirs et 1 passe décisive en 17 minutes). Depuis, il n’avait pas rejoué à haut-niveau.