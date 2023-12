Richaud Pack (ex-Évreux) refait surface en Finlande

À l'étranger - Éphémère joueur de l'ALM Évreux, Richaud Pack rebondit en Finlande, du côté de Kataja.

Signé cet été par l’ALM Évreux et en quête de relance après deux dernières saisons plus que compliquées (14 matchs au total), Richaud Pack (1,91 m, 31 ans) n’a pas fait long feu en Normandie. Arrivé hors de forme puis blessé au genou à Levallois lors d’un match de préparation lui valant deux mois d’arrêt, conjugué à des soucis administratifs, l’arrière americano-sierraléonais n’était plus du tout désiré au sein du club.

Officiellement remercié début novembre, l’éphémère ébroïcien vient de retrouver chaussure à ses pieds en s’engagent pour le reste de la saison avec le club de Kataja (Finlande). Il s’agit de sa première expérience dans ce pays.