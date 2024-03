Kevin Kokila (Bourg) devrait être apte pour la demi-finale d’EuroCup

Sollicité par deux médias, Kevin Kokila a été l’un des premiers joueurs bressans à se présenter à Ékinox lundi matin. Blessé au pied contre Prometey en quart de finale de l’EuroCup, où il avait été excellent, l’international angolais s’est entraîné normalement à la veille de la demi-finale face au Besiktas Istanbul et nous a confirmé qu’il devrait pouvoir tenir sa place.

« Kevin aura une grande importance »

Ce qui serait une formidable nouvelle pour la JL Bourg, évitant ainsi de ne pouvoir compter que sur un seul vrai pivot de métier, Bodian Massa. En conférence de presse, l’entraîneur Frédéric Fauthoux a confirmé l’optimisme ambiant.

« Le staff médical et Fabrice (Serrano, le préparateur physique) ont fait le maximum pour qu’il soit présent sur le match de demain. Il devrait l’être. Il s’est entraîné ce matin : on pouvait voir qu’il était hésitant, qu’il se protégeait un peu donc on verra comment son pied réagira après l’entraînement. On aura besoin de tout le monde à son meilleur niveau, y compris Kevin qui aura une grande importance. » Notamment afin de contenir Angel Delgado, l’un des meilleurs pivots de l’EuroCup (11,8 points à 62% et 9,7 rebonds), symbole d’une équipe du Besiktas, qui est la n°1 aux rebonds offensifs (13,5) et la n°2 aux rebonds (37) de toute la compétition.

À Bourg-en-Bresse,