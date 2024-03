Kevin Kokila blessé au pied avant la demi de l’EuroCup : « Il y a un peu de dégât »

Kevin Kokila s’est blessé au pied lors du quart de finale de la JL Bourg remporté contre Prometey mardi dernier. Si la durée de son arrêt n’est pas encore connu, le pivot va déjà manquer la rencontre contre Roanne de ce mercredi 20 mars puis le match à Nanterre samedi, pour la revanche de la demi-finale de la Leaders Cup. Une blessure ligamentaire qui laisse craindre un forfait pour la demi-finale d’EuroCup contre le Besiktas Istanbul, ce qui serait extrêmement problématique tant l’international angolais a été décisif face à Prometey.

« Malheureusement, Kevin s’est twisté un ligament dans le pied et il y a un peu de dégât, reconnaît François Lamy, le consultant sportif de la JL Bourg. Il faudra faire en sorte de le remettre sur pied au plus vite sans mettre en péril sa fin de saison ou plus. Pour autant, il va falloir gérer sa blessure et son absence sur cette semaine. »

Avec son absence, la JL Bourg peut regretter le départ de Godwin Omenaka pour le SLUC Nancy en février. En effet, avec la blessure de Kevin Kokila, les Bressans ne disposent plus que d’un poste 5, à savoir Bodian Massa. François Lamy est particulièrement remonté contre l’agent de Godwin Omenaka, Nuno Pedroso.

« C’est un épisode qui a été extrêmement frustrant et agaçant. C’est une situation qu’on a subie. L’agent étranger de Godwin nous a mis le couteau sous la gorge et a été infect. C’est une grande première dans ma carrière d’avoir affaire à quelqu’un avec un tel niveau de mauvaise foi. Il a été odieux avec le club. Les conséquences seront à la mesure de son comportement. On ne va pas blâmer Godwin car c’est un gamin, il a 23 ans. On aurait forcément apprécié qu’il y ait, si ce un merci, ne serait-ce qu’un message d’au revoir. On retiendra les leçons non pas sur la stratégie de recrutement – parce qu’avoir trois intérieurs c’est quand même très important -, par contre sur le caractère des joueurs et surtout le caractère des gens qui les entourent on mettra un niveau d’alerte supplémentaire pour ne pas être confronté à l’ignominie de quelqu’un comme Nuno Pedroso, l’agent de Godwin. »