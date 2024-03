La JL Bourg et le Paris Basketball disputeront les demi-finales de l’EuroCup, respectivement face au Besiktas Istanbul et aux Londres Lions.

Après avoir terminé premier de leur groupe, les deux équipes auront l’avantage du terrain en demi-finales. Les deux matches aller se joueront donc en France le 26 mars alors que les matches retour auront lieux à Londres et Istanbul, face aux Lions et au Besiktas. Enfin, les belles se joueront si nécessaire de nouveau à l’Adidas Arena et Ekinox.

Le programme des demi-finales de l’EuroCup 2024 :