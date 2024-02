La JL Bourg, comme Paris, est assurée de finir première de son groupe d’EuroCup !

Après sa victoire à Ankara et la défaite de Gran Canaria après prolongation face à Cluj-Napoca (111-113), la JL Bourg est assurée de terminer à la première place du groupe B de l’EuroCup.

En effet, l’équipe de Frédéric Fauthoux compte 14 victoires et 3 défaites après 17 journées, soit une de plus que la formation d’Adam Mokoka (7 passes décisives face à Gran Canaria), tout en ayant le point-average sur son dauphin roumain, et deux de plus sur Gran Canaria. Comme Paris dans le groupe A, avec une belle marge (16 victoires et 1 défaites, soit 4 succès de plus que ses poursuivants), Bourg-en-Bresse bénéficiera de l’avantage du terrain lors des quarts et des éventuels demi-finales de playoffs.

Historiquement, les clubs français peinent en EuroCup, qui est longtemps restée la deuxième meilleure compétition européenne. Mais depuis plusieurs années, le niveau moyen du basketball français s’élève alors que la deuxième compétition de l’EuroLeague a perdu en compétitivité depuis l’exclusion des clubs russes. Ces deux premières places ainsi que la présence de trois clubs français (sur quatre) au Top 16 de la Ligue des Champions (BCL) sont autant de bons signes sur la montée en puissance des formations du championnat de France. « Que Bourg et nous-mêmes soyons en tête des deux groupes de l’EuroCup veut dire beaucoup de choses sur la qualité de la Betclic ÉLITE », disait d’ailleurs l’entraîneur du Paris Basketball, Tuomas Iisalo, après la défaite de son équipe à Strasbourg samedi dernier.