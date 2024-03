Godwin Omenaka est passé de Bourg à Nancy : « Continuer à me développer en jouant »

Godwin Omenaka a quitté la JL Bourg pour le SLUC Nancy durant la trêve internationale. Souvent mis de côté dernièrement à Bourg-en-Bresse en raison d’un effectif de 13 joueurs et de la présence de deux pivots de qualité (Kevin Kokila et Bodian Massa), le Nigérian a fait le choix de changer de club pour la suite de la saison 2023-2024.

« Quitter Bourg-en-Bresse n’a pas été facile, a-t-il avoué dans L’Est Républicain . Mais je devais penser à ce que je voulais et je savais qu’en restant je n’aurais pas ce que je souhaitais notamment en termes basket. J’attendais souvent ma chance, alors que je voulais continuer à me développer en jouant. »

A 23 ans, Godwin Omenaka espère continuer sa progression à Nancy, après avoir beaucoup appris à Bourg sur la première partie de saison. En Betclic ÉLITE, il a trouvé le terrain de développement idéal.

« C’est vraiment le genre de ligue que j’apprécie. C’est ma première fois en France et plus je joue dans cette ligue, plus je comprends que j’ai vraiment envie de continuer à jouer en France. Surtout parce que le basket est plus rapide. Et un peu plus tactique aussi qu’en Hongrie. »