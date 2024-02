La JL Bourg laisse partir Godwin Omenaka : direction Nancy

Godwin Omenaka va quitter l’Ain pour rejoindre la Lorraine et Nancy. À la recherche d’un intérieur en raison de la blessure de Shevon Thompson jusqu’au mois d’avril, le SLUC s’était penché sur la possibilité d’enrôler le pivot burgien. Le club nancéien a officialisé ce jeudi 21 février la signature de l’intérieur cotonou Godwin Omenaka. La JL Bourg avait d’ailleurs entrouvert la porte à un potentiel départ de son joueur nigérian par la voix de son président Julien Desbottes dans les colonnes du Progrès.

Info Effectif 🚨 Godwin Omenaka vient renforcer la raquette nancéienne ! ➕ d'infos ➡ https://t.co/qvzcILOBxH#GoSLUC pic.twitter.com/uuV8XZekn5 — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) February 22, 2024

Disposer de trois intérieurs était pourtant une volonté affichée de la part des dirigeants burgiens, mais la prolongation d’E.J. Rowland jusqu’à la fin de la saison a fait que la JL Bourg disposait d’un étranger de trop en Betclic ELITE.

« Le choix de recruter 3 postes 5 était dans la continuité de celui de la saison dernière, afin d’affronter un calendrier dense, et se protéger des risques de blessure, explique le consultant de la JL Bourg François Lamy sur le site du club. Comme l’an dernier lors de la présentation du spot à Kevin Kokila, nous n’avions exprimé aucune promesse de temps de jeu à Godwin, mais bien un parcours de post-formation vers le plus haut niveau, sur 2 saisons. »

Godwin Omenaka quitte Bourg malgré son contrat 1+1

Godwin Omenaka disposait d’un contrat d’une année, plus une en option avec la JL Bourg. Bourg-en-Bresse va certainement se mettre en quête d’un autre intérieur, au vue de la densité de compétitions à venir (Betclic ELITE et EuroCup) et d’un secteur intérieur bressan fragile cette saison. En début d’exercice, Bodian Massa a manqué à l’appel plusieurs semaines en raison d’une blessure au pied. Récemment, début février, Kevin Kokila s’est blessé face à l’ASVEL et avait manqué le quart de finale de Leaders Cup face à Nancy. Godwin Omenaka s’était même retrouvé seul intérieur de métier en septembre dernier face à Gravelines-Dunkerque. Mais la situation sportive de Godwin Omenaka (souvent laissé sur le banc en raison d’un trop grand nombre de joueurs étrangers) a logiquement donné des envies d’ailleurs et de temps de jeu au joueur à la verticalité impressionnante.

C’est donc avec Nancy que le pivot reprendra la compétition après la trêve internationale. Il se partagera le poste de pivot avec Bruno Cingala-Mata, en attendant le retour de l’intérieur phare du SLUC, Shevon Thompson.