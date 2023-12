Bourg prolonge E.J. Rowland

Betclic ÉLITE - Arrivé en tant que remplaçant médical de JeQuan Lewis, le quadragénaire E.J. Rowland vient d'être prolongé par la JL Bourg.

E.J. Rowland reste un peu plus à Bourg-en-Bresse. Le meneur quadragénaire a prolongé son contrat, portant ainsi à 13 le nombre de joueurs professionnels de la Jeunesse laïque.

Arrivé début octobre en tant que remplaçant médical de JeQuan Lewis, E.J. Rowland (1,91 m, 40 ans) a été prolongé jusqu’au 28 décembre toujours en tant que remplaçant médical, mais d’Hugo Benitez cette fois. Le Californien a su apporter son expérience au groupe de Frédéric Fauthoux. Utilisé davantage en EuroCup (6 points à 40% de réussite aux tirs et 2,5 passes décisives en 16 minutes sur 11 matches) qu’en Betclic ELITE du fait du nombre trop important d’étrangers dans l’effectif, le vétéran de l’équipe a su guider ses coéquipiers. Lors de ses huit apparitions en championnat de France, le meneur a toutefois connu 3 des 5 revers de la saison burgienne (à Saint Quentin et Monaco, et face à la Chorale de Roanne).

C’est surtout la sérénité qu’il apporte au groupe bressan qui a convaincu le staff et les dirigeants de le conserver, autant que lui le souhaitait :

« L’ensemble du club, du staff, et de l’équipe se félicitent de sa présence rassurante et inspirante pour nos nombreux jeunes joueurs. Il restera auprès de l’équipe, tant que cela sera conjointement en accord avec l’équipe et le joueur », indique la JL Bourg dans son communiqué.

La JL Bourg vit l’une de ses plus belles saisons de son histoire. Deuxième de Betclic ELITE à la trêve avec 13 victoires et 5 défaites, le club du président Julien Desbottes occupe également la première place du groupe B de l’EuroCup avec 11 succès en 13 matches.

Earl Jerrod Rowland va continuer d’apporter de précieux conseils aux jeunes pousses que sont Hugo Benitez (22 ans), avec qui il partage le poste 1, et l’ailier Zaccharie Risacher (18 ans). Reste à savoir s’il conservera ce rôle durant toute la saison 2023-2024.

L’effectif de la JL Bourg suite à la prolongation d’E.J. Rowland :

Meneurs : Hugo Benitez, JeQuan Lewis et E.J. Rowland

Arrières : Axel Julien, Bryce Brown

Ailiers : Zaccharie Risacher, Jeremy Morgan et Maxime Courby

Ailier-forts : Isiaha Mike et Maksim Salash

Pivots : Bodian Massa, Godwin Omenaka et Kevin Kokila