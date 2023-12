E.J. Rowland veut rester à Bourg : « J’aimerais que l’on puisse parvenir à un accord »

Lorsqu’il a disputé son tout premier match professionnel, en G-League le 25 novembre 2005, son coéquipier Zaccharie Risacher avait… sept mois. Depuis, le petit Zacch’ a bien grandi et E.J. Rowland (1,91 m, 40 ans) a lui signé une carrière professionnelle de premier plan, notamment introduit au Hall of Fame de la VTB League dès les sept premiers nominés, avec un crochet par l’EuroLeague en 2011/12 avec Malaga.

Au crépuscule de son parcours, l’Américano-Bulgare s’épanouit actuellement dans l’Ain, où il a été successivement pigiste médical de JeQuan Lewis et Hugo Benitez. Devenu surnuméraire en Betclic ÉLITE début novembre après le retour de Lewis, l’ancien meneur de Sydney est même revenu dans le paysage le 16 décembre, doublant Godwin Omenaka, à la faveur d’une excellente seconde mi-temps contre Paris (12 points), récidivant ensuite à Nancy (9 points et 6 passes décisives). Un confort pour Frédéric Fauthoux, qui peut désormais jongler entre ses étrangers, selon les configurations des matchs.

Mais seulement si Rowland passe la nouvelle année à Bourg-en-Bresse… Car c’est bien le seul hic de cette impressionnante JL Bourg, victorieuse de ses neuf dernières sorties : son vétéran arrive en fin de contrat jeudi, à l’issue du match contre Saint-Quentin. « Ce serait bien que l’on garde E.J. », a indiqué le coach bressan après le succès contre Gran Canaria (94-86, a.p.), rejoignant ainsi les propos du consultant François Lamy. « Avec l’enchaînement des matchs, c’est dur. On ne peut pas jouer avec cette intensité là à huit, ou même à dix. À un moment donné, il faut faire rentrer les gens qui sont frais. Si lui veut rester ? Je ne suis pas dans les négociations (il rit), mais je crois que oui. » Nous sommes donc allés le vérifier auprès du principal intéressé après coup, qui a confirmé vouloir rester en Bresse. Ce qui en fait donc une problématique financière, puisqu’il y a une volonté commune de poursuivre l’aventure ensemble, et pourrait donc donner un effectif à treize pros après le retour de Benitez !

E.J. Rowland :

« J’ai le pressentiment que cela pourrait être une saison extrêmement spéciale »

E.J., vous arrivez en fin de contrat jeudi avec la JL Bourg. Qu’avez-vous envie de faire pour la suite ?

L’objectif est vraiment de pouvoir rester ici. Presque depuis mon tout premier jour à Bourg début octobre, je sens qu’il y a quelque chose de spécial dans cette équipe. Je veux juste me sentir bien, et je suis heureux ici. Je suis arrivé comme remplaçant médical, JeQuan est revenu mais je me sens quand même comme un vrai membre de cette équipe, comme part intégrante de ce que l’on est en train de construire. J’ai le pressentiment que cela pourrait être une saison extrêmement spéciale. Alors j’aimerais qu’on puisse parvenir à un accord.

Pensez-vous que cela pourra être le cas ?

J’espère ! J’ai dit à mon agent d’informer le club que j’aimerais faire en sorte que ça marche. On va essayer. S’ils veulent toujours de moi, je resterai.

À ce stade de votre carrière, vous n’avez aussi plus envie d’être trimbalé d’une équipe à l’autre en pleine saison ?

Exactement. Et j’ai aussi dépassé le stade où je dois marquer 15 points par match, penser à mes statistiques, jouer 35 minutes. Je sais que je peux apporter ma pierre à l’édifice quand on fait appel à moi, je sais que je peux encore jouer à un haut-niveau. J’apporte aussi du leadership, j’aide les joueurs qui veulent passer un cap dans leur carrière, notamment dans leur compréhension des choses… Et beaucoup d’autres détails, juste en restant ici.

Même jouer la plupart du temps le rôle du septième étranger, celui qui reste en civil en Betclic ÉLITE, n’est pas embêtant ?

Ça fait partie du jeu. Je préfère faire ça plutôt que d’être dans une mauvaise équipe. Regardez Gran Canaria, les favoris de l’EuroCup, ils ont tous des joueurs supplémentaires. Regardez l’AS Monaco, combien de gars ont-il dans leur roster ?! OK, leur budget est différent mais l’idée est la même : si quelqu’un se blesse, il faut avoir quelqu’un qui est prêt à jouer. Il faut avoir des joueurs de caractère dans une équipe. On a tout ça à Bourg et j’espère que ça pourra continuer.