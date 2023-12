Et si E.J. Rowland restait à la JL Bourg ?

Devenu surnuméraire en Betclic ÉLITE depuis le retour de JeQuan Lewis mi-novembre, E.J. Rowland (1,88 m, 40 ans) continue pourtant d’assurer des rotations précieuses en EuroCup (6,9 points à 43% et 2,4 passes décisives en 16 minutes), d’autant plus qu’Hugo Benitez reste encore sur la touche à cause d’une fracture du pied contractée fin octobre. Déjà prolongé une première fois jusqu’au 28 décembre, le vétéran américano-bulgare est théoriquement dans sa dernière quinzaine avec la JL Bourg. Sauf que la porte n’est pas fermée à une prolongation du MVP 2012/13 de VTB League, comme l’a expliqué le consultant François Lamy au Progrès.

« C’est en réflexion. Il se sent très bien ici. C’est un facteur stabilisant pour le groupe, de par son professionnalisme et sa personnalité. Il aime beaucoup son expérience ici car il se projette dans son après-carrière. Bourg est un peu the place to be, avec tout ce qu’il se passe autour de Zaccharie Risacher, la présence des scouts NBA et les décideurs qui se baladent sur tous les terrains d’Europe. Cela permet à E.J. d’observer ça et de se projeter. Les franchises NBA cherchent des profils divers pour le scouting dont les anciens joueurs passés par l’Europe. Cela pourrait très bien lui convenir. Avant cela, si E.J. est heureux d’être ici et que nous avons besoin et les moyens qu’il reste, il restera. S’il se sent plus épanoui ailleurs, il partira. »