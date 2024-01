« Ça prouve que le travail paye » : Kevin Kokila prolongé par la JL Bourg jusqu’en 2027

Exponentielle ou météorique, peu importe, choisissez votre mot : ainsi peut-on caractériser la trajectoire de Kevin Kokila (2,04 m, 22 ans). En 2018, il arpentait encore les parquets de quatrième division départementale dans les Yvelines, avec l’AS Fontenay-le-Fleury Basket. Un peu plus de cinq ans plus tard, il a fini l’année 2023 dans la peau du pivot titulaire de la deuxième meilleure équipe actuelle de France, non sans avoir découvert la Coupe du Monde au cours de l’été avec l’Angola.

Ainsi, son avenir a déjà été verrouillé par la JL Bourg. Après être allé le chercher dans l’anonymat de la Nationale 1 en 2022, le club bressan a prolongé le Francilien jusqu’en 2027, soit pour deux saisons supplémentaires, puisqu’il était déjà sous contrat jusqu’en 2025. Très fort défenseur, en progrès offensifs, l’ancien intérieur de LyonSO a rapidement fait l’unanimité dans l’Ain par son éthique de travail, sa maturité et son implication. Et, surtout, par ses performances sportives inattendues, magnifiant l’art de savoir saisir sa chance, profitant des performances erratiques du duo Alexandre Chassang – James Dickey III pour se défaire d’emblée de son étiquette de troisième pivot la saison dernière, puis de la blessure de Bodian Massa en septembre pour passer de 12 à 19 minutes de temps de jeu (6,3 points à 62%, 4,6 rebonds et 0,7 contre en 30 matchs toutes compétitions confondues.

« Je suis très heureux et très fier de cette prolongation avec la JL Bourg », nous a-t-il indiqué. « Pour moi, c’est une récompense de tout le travail, de toute la concentration et de toute la rigueur que j’ai pu mettre en place depuis que je suis arrivé. Ça prouve que mon travail paye et que les dirigeants et le coach en sont contents et qu’ils veulent continuer à me voir progresser.

Surtout, je trouve que la JL Bourg est l’endroit parfait pour moi : c’est un club qui grandit et je suis aussi un joueur qui grandit. J’ai besoin de ça, besoin d’un club qui me fait confiance comme la JL, qui m’a fait confiance en allant me chercher en Nationale 1. Les infrastructures et le cadre de travail sont parfaits pour que je puisse m’épanouir sur le terrain et en dehors, comme en musculation ou lors des entraînements, avec des coéquipiers très expérimentés qui m’aident beaucoup à atteindre mes objectifs. Je suis très content de continuer l’aventure et vais continuer à bosser pour être encore plus fort. »