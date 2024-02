Nancy au fond du trou ; « Je suis très inquiet » avoue Sylvain Lautié

Le SLUC Nancy a enregistré sa sixième défaite de suite et son huitième revers sur les neuf dernières journées, ce samedi 10 février contre Le Portel. Privée de Mérédis Houmounou et Shevon Thompson, l’équipe de Sylvain Lautié n’a pas tenu face à l’ESSM Le Portel (76-91).

Avec sept joueurs professionnels aptes et un déficit à l’intérieur, le SLUC, en manque de confiance, va avoir du mal à sortir de la crise. D’autant plus que le transfert de Matthieu Gauzin a été annulé par la Ligue Nationale de Basket (LNB).

« Frustration, oui c’est le mot, avouait Sylvain Lautié à L’Est Républicain après la rencontre. Dans le troisième quart-temps, on a fait beaucoup de stops mais nous n’avons pas été assez adroits et nous avons manqué de lucidité. On a raté des choses faciles. En ce moment, il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas. Il faut ajuster les choses très vite car on joue sur une béquille. Je suis très inquiet. Mais je veux protéger mon groupe de toutes formes de pression. »