La LNB refuse le transfert de Matthieu Gauzin des Metropolitans 92 vers Nancy !

Comme nous l’avait indiqué Philippe Ausseur, la Commission de Qualification de la Ligue Nationale de Basket s’est réunie cet après-midi afin de statuer sur le cas de Matthieu Gauzin, qui souhaitait faire jouer sa clause de sortie (valable jusqu’au 10 février) afin de quitter le naufrage des Metropolitans 92 pour rejoindre le SLUC Nancy.

Un avenant jugé nul

Malheureusement pour le joueur et pour le club lorrain, la Commission a décidé de refuser d’homologuer le transfert du meneur berruyer, sous prétexte que la clause n’était pas connue de la ligue. « En effet, la Commission a jugé nul et de nul effet l’avenant signé entre Matthieu GAUZIN et les METROPOLITANS 92 en octobre 2023 », communique la LNB. « Cet avenant, qui n’a pas été transmis à la LNB lors de la qualification du joueur, est contraire à la convention collective du basket professionnel. »

Le président Philippe Ausseur laissait déjà poindre cette hypothèse en début d’après-midi, avec des propos remettant en doute la légalité de ces clauses libératoires, pourtant pratiqués par l’immense majorité des clubs français via des écrits sous seing privé. « Je ne sais pas si Matthieu Gauzin aura la possibilité de quitter les Metropolitans 92. Si je fais une analyse juridique du sujet, ce sont des clauses que nous ne connaissons pas, non recevables du point de vue du droit du sport. A priori, en droit, si une clause est illégale, elle ne s’applique pas. On verra bien l’analyse qu’en fera la Commission de Qualification. Il ne serait pas impossible qu’elle dise à Nancy et aux Metropolitans 92 que la clause n’est pas valable et qu’il n’y a pas de sortie possible. »

Nancy fait appel

Après avoir cru trouver la solution pour remplacer Mérédis Houmounou, absent pour deux mois à cause d’une blessure au tendon d’Achille, le SLUC Nancy, qui proposait même un contrat jusqu’en juin 2025 à Gauzin, va faire appel de la décision. Puisque Boulogne-Levallois refuse de libérer l’ancien gravelinois, le camp du joueur pourrait tout de même se retourner contre le club, si l’appel n’était pas concluant, afin de réclamer des indemnités, puisqu’une clause a tout de même été signé.

En attendant la suite du dossier, cette décision offrira un peu de flexibilité et de visibilité à court-terme aux Metropolitans 92, malgré une situation sportive désespérée, alors que le départ envisagé de Gauzin a pu jeter un doute sur leur avenir. Mais exigera une vraie force mentale de la part du joueur, condamné à trois mois supplémentaire de purgatoire à Boulogne-Levallois alors qu’il avait entrevu une porte de sortie inespérée vers une situation plus enviable…