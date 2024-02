Matthieu Gauzin en partance pour Nancy : les Metropolitans 92 vers le forfait général ?

Matthieu Gauzin sera-t-il le 7e joueur des Metropolitans 92 à quitter le club en cours de saison ? En tout cas, selon Le Parisien, l’arrière français serait en partance pour le SLUC Nancy. Le club lorrain cherche à se renforcer après avoir perdu sur blessure son capitaine Mérédis Houmounou et son leader à l’intérieur Shevon Thompson. Toujours selon le quotidien, le joueur de 22 ans disposerait d’une clause de sortie jusqu’au… 10 février.

L’ombre d’un forfait général…

Après Dee Bost, Grant Sherfield, Josh Carlton, Amar Gegic, Jordan Théodore et dernièrement Alen Omic, c’est donc Matthieu Gauzin qui pourrait faire ses valises et quitter les Hauts-de-Seine. Un départ qui donnerait une situation encore un peu plus risible qu’elle ne l’est actuellement, mais qui, surtout, pourrait mettre en péril l’existence même des Metropolitans 92. En effet, les dirigeants ne disposent plus que d’un seul et 16e dernier contrat à donner cette saison, après la récente signature de Tim Frazier.

Sauf qu’avec le départ du meneur français, et malgré l’ajout d’un nouveau contrat, l’effectif ne comporterait que 9 joueurs sous contrat professionnel. Or, le règlement de la Ligue Nationale de Basket (LNB) exige que les clubs présentent dix joueurs avec des contrats professionnels sur les feuilles de match. Un forfait général des Mets 92 entraînerait la non prise en compte des matchs disputés par le club cette saison.

Les joueurs espoirs comme solution ?

Cependant, il existe encore des solutions pour Boulogne-Levallois. En effet, le club a la possibilité de faire signer des contrats homologués à ses jeunes joueurs espoirs, comme les frères Esso Essis ou Ridi Kalonji (une apparition en pro) par exemple, pour ainsi « faire le nombre » et rentrer dans les clous de la LNB. Mais il faudra faire vite : les Metropolitans 92 devront présenter dix joueurs sous contrat professionnel d’ici dimanche et le match face à Monaco pour éviter un premier forfait. Drôle de coïncidence du calendrier : il y a moins d’un an, le Boulogne-Levallois de Victor Wembanyama était encore en finale des playoffs de Betclic ELITE face à cette même équipe monégasque.