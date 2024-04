Kevin Koné remplace Antonio Vrankovic à Saint-Chamond

Saint-Chamond va devoir faire avec l’indisponibilité d’Antonio Vrankovic pour une durée d’un mois suite à une blessure à la cheville. Face à cette situation, le staff technique s’est rapidement mobilisé pour dénicher un remplaçant et leur choix s’est arrêté sur Kevin Koné (2,04 m, 25 ans), un joueur au profil prometteur.

Kevin Koné a terminé en 2023 son cursus aux États-Unis, où il a évolué en NCAA II. Après deux saisons à l’Université de Vincennes, le joueur Originaire du quartier du Moulinard, à Osny (Val-d’Oise), a rejoint la Georgia Southwestern State University en 2020 pour y passer deux saisons (10,5 points et 7,2 rebonds par match en 2021-2022). Pour clôturer son cursus universitaire, l’ancien joueur de Vauréal et Cergy-Pontoise a intégré la Lincoln University lors de la saison 2022-2023 et n’a fait que confirmer son potentiel, avec des statistiques de 13,5 points et 12,4 rebonds, ce qui lui a valu une place dans le cinq défensif de la NCAA II.

Kevin Koné a ensuite lancé sa carrière dans le championnat islandais, où il a brillé en tant que meilleur rebondeur de la compétition. Cette polyvalence et cette capacité à s’adapter à différents environnements de jeu ont attiré l’attention du SCBVG, qui voit en lui un atout majeur pour terminer la saison en beauté. Maxime Nelaton, coach de Saint-Chamond, s’est exprimé sur l’arrivée de cette nouvelle recrue :

« Afin de terminer la saison et d’atteindre nos objectifs, il était important de trouver un remplaçant à Antonio. Notre choix s’est porté sur Kevin. Avec un profil très différent d’Antonio, il nous apportera de la dureté et une nouvelle dimension physique en défense. Il a montré de belles choses lors de son parcours en NCAA II et en Islande cette saison. Son profil sera complémentaire de celui de Badr sur le poste 5. »

En intégrant Kevin Koné à son effectif, Saint-Chamond espère ainsi renforcer son secteur intérieur et maintenir le cap vers ses objectifs de fin de saison, alors que les playoffs de Pro B sont accessibles puisque les Ligériens ne comptent qu’une victoire de retard sur le huitième, l’Élan béarnais, à quatre journées de la fin de la saison régulière.