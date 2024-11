Kezza Giffa reprend là où il s’était arrêté avec High Point

Après avoir explosé en 2023-2024, Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) est reparti pour un dernier tour à High Point. Désormais senior, le fils de Sacha Giffa a bien commencé la saison, avec six victoires en sept matches. Après leur courte défaite face à Missouri State (61-71), lui et les Panthers ont rebondi en s’imposant 73 à 67 face à Old Dominion dans le Cayman Islands Classic.

Il faut dire que Kezza Giffa a réalisé un match très solide. Le meneur de jeu a inscrit 23 points à 8/14 aux tirs (dont 2/5 à 3-points) et 5/6 aux lancers francs, 6 rebonds et 1 passe décisive en 37 minutes. L’ancien espoir des Metropolitans 92 était déjà monté à 24 points plus tôt cette saison face à North Carolina Central. Après six matches disputés, il tourne à 17,3 points à 46,8% (dont 32% à 3-points sur 4,2 tentatives), 3,7 rebonds et 2,5 passes décisives, mais aussi 3,3 balles perdues en 34 minutes. Des statistiques en hausse par rapport à 2023-2024 (16,2 points à 40,7%, 2,9 rebonds, 2,9 passes décisives et 2,6 balles perdues en 30 minutes). Il espère confirmer face à Hampton ce mardi à George Town, la capitale des îles Caïmans.