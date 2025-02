Kezza Giffa sort un match solide avant le choc de la Big South Conference

Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) a atteint pour la quatrième fois la barre des 20 points (à 6/9 aux tirs, dont 2/2 à 3-points) cette saison lors de la victoire d’High Point contre Radford (78-75). Le senior des Panthers s’est bien lancé avant le choc de la Big South Conference. Ce samedi 8 février, High Point (8 victoires et 2 défaites) reçoit le leader, UNC Asheville (9 victoires et 1 défaite), au Qubein Center.

Senior PG 🇫🇷Kezza Giffa (High Point) brought all his experience to help his team secure a 3-point win over Radford. He finished with 20 points, shooting 2/2 from three and was perfect from the free-throw line (6/6). pic.twitter.com/XLNtNuTOVq

— Scouting lab (@scouting_lab) February 6, 2025