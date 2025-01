Killian Hayes à nouveau en triple-double, mais avec la victoire cette fois

Alors que la saison de G-League va s’intensifier, maintenant que la saison régulière est lancée, Killian Hayes a réalisé une belle performance ce vendredi 3 janvier. Le meneur a signé son deuxième triple-double de la saison, et son premier en saison régulière. Surtout, les Long Island Nets ont enfin gagné. Après 12 revers consécutifs, ils ont largement battu le Grand Rapids Gold (128-109), une équipe qui avait gagné ses deux matches de saison régulière avant la rencontre.

Aux côtés de l’ancienne vedette de Gonzaga Drew Timme (25 points, 10 rebonds et 9 passes décisives) et surtout Tosan Evbuomwan (39 points à 13/20), Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) a cumulé 24 points à 10/19 aux tirs (dont 2/7 à 3-points), 10 rebonds, 10 passes décisives et 6 interceptions en 41 minutes. Le gaucher se met en valeur, lui qui pourrait être appelé par les Brooklyn Nets plus tard pour y terminer la saison.

This @LongIslandNets duo STUFFED the STAT SHEET tonight in their double-digit win! Killian Hayes scored a career-high 24 points and recorded his second triple-double of the season, adding 6 steals. Drew Timme posted a season-high in scoring, set a career-high in assists, and… pic.twitter.com/hXXKCjQtRn

