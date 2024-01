Killian Hayes et Détroit font tomber OKC

Pour la deuxième fois en trois matches, les Pistons de Détroit se sont imposés ce dimanche 28 janvier en NBA. Et cette fois, la franchise du Michigan a battu l’une des grosses armadas de la saison. L’équipe de Monty Williams a en effet gagné contre Oklahoma City (120-104), le leader de la conférence Ouest, qui jouait pourtant avec Shai Gilgeous Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren ou encore Josh Giddey.

Moins bien partie, l’équipe de Killian Hayes (2 points à 1/2 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives en 14 minutes) a ensuite pris le dessus dans le deuxième quart-temps (46-30) pour rester en tête tout le long et aller chercher un sixième succès. L’intérieur sophomore Jalen Duren (22 points à 9/13, 21 rebonds et 6 passes décisives) a dominé les débats. Olivier Sarr a joué 6 minutes pour OKC, le temps de prendre 1 rebond offensif. Ousmane Dieng n’était pas avec le Thunder. Rayan Rupert était bien lui sur la feuille de match de Portland mais il n’est pas entré en jeu lors de la défaite des Trail Blazers contre Chicago (96-104).