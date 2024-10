Killian Hayes va jouer en G-League plutôt que de revenir en Europe : « C’était la bonne décision »

Il aurait pu être le quinzième français sous contrat en NBA en 2024/25. Mais Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) a été coupé par les Brooklyn Nets à la mi-octobre, alors qu’il était en course pour obtenir un contrat garanti. Celui qui n’a plus joué au basket depuis le 8 février a finalement été rétrogradé dans l’équipe de G-League affiliée aux Nets.

En cause, une blessure à la hanche du meneur franco-américain. Celle-ci l’a empêché de faire ses preuves au camp d’entraînement NBA des Nets, ainsi qu’aux quatre matchs de pré-saison. Un timing « horrible », comme il l’a nommé. Son contrat Exhibit 10 n’a donc pas été converti en contrat standard. Aujourd’hui, les Nets sont au complet avec 15 contrats garantis et 3 contrats two-way, ne laissant aucune place pour Hayes. Il va donc aller dans l’antichambre de la NBA avec les Long Island Nets en attendant que la situation se décante. L’ancien de Cholet et d’Ulm aurait pu prétendre à des offres en Europe, mais il a préféré s’accrocher à sa chance de retourner en NBA. Il a aussi expliqué lors du point presse du camp d’entraînement G-League qu’il était redevable envers les Nets :

Le natif de Lakeland en Floride n’a pas donné plus de détails sur la nature de sa blessure, mais a précisé qu’il était encore en phase de réhabilitation. Il n’est donc pas certain de participer au premier match de sa nouvelle équipe, dans la nuit du 8 au 9 novembre face aux Maine Celtics.

The Brooklyn Nets are waiving former No. 7 pick Killian Hayes, sources tell ESPN. Hayes will continue to rehab a hip injury and pursue an NBA deal with Nets' Long Island G League affiliate. pic.twitter.com/JGzzjCjzOO

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2024