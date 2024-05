Ce dimanche 19 mai à Debrecen (Hongrie), le dernier tournoi qualificatif (TQO) pour les Jeux olympiques de basket 3×3 a livré toutes ses promesses. Il a permis à six équipes de rejoindre Paris cet été pour vivre leur rêve olympique. Voici la liste des 16 équipes masculines et féminines qui s’affronteront entre le 30 juillet et le 5 août sur la place de la Concorde.

Le troisième tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024 a distribué les 6 derniers tickets, 3 pour les hommes et 3 pour les femmes. Parmi elles, l’équipe de France masculine a réussi l’exploit de pouvoir disputer les JO à domicile. Auteurs de deux fin de match irrespirables et au mental, en battant la très jeune équipe d’Allemagne (17-19 après prolongation) et la Mongolie en demi-finales, 21-20 sur un panier à 2-points du Blésois Timothé Vergiat, la France se joint à la Pologne et la Lituanie pour compléter le podium qualificatif.

Chez les hommes on retrouvera à Paris, la Serbie, les États-Unis, la Chine, directement qualifiés grâce à leur place au ranking mondial. Vient ensuite la Lettonie qualifiée au premier tournoi qualificatif, les Pays-Bas au deuxième, la France, la Lituanie et la Pologne lors du dernier.

Chez les femmes, la Chine, les États-Unis et la France étaient qualifiés d’office suite à leur classement mondial. Ce sont donc l’Azerbaïdjan, qualifié au premier TQO, l’Australie au deuxième et l’Allemagne, l’Espagne et le Canada ce dimanche qui rallieront Paris cet été.

Des fins de matchs à l’étouffée

Ce dernier TQO à Debrecen a délivré des money-time impressionnants, à l’image de la France qui s’est qualifiée grâce à deux tirs à 2-points de Jules Rambaut contre l’Allemagne et de Timothé Vergiat contre la Mongolie. Mais ça été aussi le cas pour la Pologne qui a crucifié au buzzer une fois de plus la Mongolie. On retiendra surtout le tir improbable de l’Espagnole Gracia Alonso, complètement dos au panier et qui parvient tout de même à marquer.

ES UN MILAGROOOOO 😱😱😱😱 ¡GRACIA ALONSO DE ARMIÑO! ¡DE ESPALDAS! ¡ESPAÑA ESTARÁ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS! pic.twitter.com/fLnSzNIr2N — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 19, 2024

Il y aura donc à Paris les 16 meilleures équipes nationales de basket 3×3 à Paris cet été, elles s’affronteront dans une salle ouverte de 5 000 places sur le parvis de la place de la Concorde.

Les équipes nationales qualifiées pour les Jeux olympiques 2024 de basket 3×3 : Hommes : Serbie (ranking), États-Unis (ranking), Chine (Ranking), Lettonie (TQO 1), Pays-Bas (TQO 2), France (TQO), Lituanie (TQO), Pologne (TQO)

Femmes : Chine (ranking), États-Unis (ranking), France (ranking), Azerbaïdjan (TQO 1), Australie (TQO 2), Allemagne (TQO), Espagne (TQO), Canada (TQO)