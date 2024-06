La belle histoire d’Antoine Eïto à l’Élan Chalon est terminée

Coeur de l’Élan Chalon ces trois dernières saisons, Antoine Eito (1,88 m, 36 ans) quitte le club, deux ans avant la fin de son contrat. Le club bourguignon a annoncé la nouvelle ce mercredi 12 juin, évoquant un accord avec le joueur pour mettre fin à leur collaboration prématurément.

Héros de la montée de l’Élan Chalon en 2023

Quasiment un an jour pour jour après le sacre en playoffs de Pro B, synonyme d’accession en Betclic ELITE, l’histoire entre Antoine Eïto et l’Élan Chalon prend fin. Héros de ces finales d’accession (21,3 points, 5 rebonds et 7,7 passes décisives sur les trois matchs contre Champagne Basket), le capitaine aura vécu une histoire contrastée avec Chalon-sur-Saône. Cherchant un nouveau projet après n’avoir pas été conservé par Le Mans, sa première saison en Bourgogne fut complexe, surtout en coulisses avec un leadership remis en cause. Mais l’arrivée de Savo Vucevic en 2022 sur le banc chalonnais a tout changé, permettant à Antoine Eïto de livrer la meilleure saison individuelle de sa carrière (14,1 points à 38%, 4,3 rebonds et 5,5 passes décisives), aboutissant à un titre et une montée donc.

Pour ses retrouvailles avec l’élite, Antoine Eïto a également livré un bel exercice pour permettre à l’Élan Chalon de se maintenir sans trop se faire peur. Mais malgré ses 11,5 points à 35,6% de réussite à 3-points et ses 4,5 passes décisives de moyenne, Chalon-sur-Saône n’a pas souhaité conserver celui qui avait prolongé l’été dernier jusqu’en 2026 (une année + une en option).

Chalon-sur-Saône va devoir reconstituer sa base arrière

En une journée, le back-court 2023-24 de l’Élan Chalon s’est donc envolé, avec également le retour d’Aleksej Nikolic en Slovénie. Avec davantage de départs que d’arrivées en ce début de mercato, Savo Vucevic et son futur directeur sportif vont devoir s’activer en coulisses pour former l’effectif 2024-25.