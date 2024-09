« La continuité » comme point fort pour Maodo Lô et Paris en EuroLeague

Actuellement en stage de préparation en Estonie, le Paris Basketball travaille en vue de sa découverte de l’EuroLeague. Pour aborder cette première saison sur la plus grande scène européenne, le club de la capitale a fait le choix de la continuité, en ayant conservé un fort noyau de joueurs victorieux de l’EuroCup. Et pour entourer des joueurs qui vont pour la plupart découvrir l’EuroLeague, Paris a également misé sur des joueurs d’expérience, à l’image de sa dernière recrue, Maodo Lo (1,91 m, 31 ans).

Le combo allemand sort d’une dernière saison compliquée à Milan, notamment en raison de pépins physiques. À Paris, ce dernier espère retrouver une place plus importante, que ce soit sur et en dehors des parquets.

« L’Euroleague est une compétition où l’expérience aide énormément », annonce-t-il sur le site du Paris Basketball . « C’est pour ça qu’on voit des joueurs de 35 ans qui dominent toujours ou qui ont un énorme impact dans leurs équipes. C’est cool d’être dans un projet où l’expérience est vraiment mise en avant. De voir le projet se développer et s’adapter sur ce terrain-là c’est aussi extrêmement intéressant. J’ai hâte de voir comment la saison va se dérouler, l’équipe est très talentueuse. Un de nos points forts c’est la continuité avec un noyau de joueurs de la saison passée et je pense que c’est un atout majeur qui forcément va nous aider. »

Avant son arrivée à Paris, Maodo Lô n’avait connu que quatre clubs différents, dans deux championnats nationaux (Allemagne et Italie). Mais l’international allemand a pourtant déjà affronté Paris par le passé, à l’époque du tournoi international de présaison organisé par le club parisien, les Paris European Games.

« Il y a quelques années j’étais venu jouer à Carpentier pour la présaison et j’ai vu les fans, le projet et la culture qu’il y avait. C’était assez excitant et surtout nouveau donc je me suis dit que ce serait cool d’en faire partie. Maintenant que le club va jouer l’EuroLeague, je suis très excité de faire partie de cette nouvelle vague. »