La France explose l’Italie et se qualifie en demi-finales de la Coupe du monde U17

L’équipe de France U17 féminine a attendu les quarts de finale de la Coupe du monde pour montrer son vrai visage. Après avoir enregistré une grosse défaite mardi en poule contre le Canada (52-68), s’en être sortie difficilement le lendemain face à la Croatie en huitièmes de la finale (63-59), les Françaises ont livré une véritable démonstration contre l’Italie ce vendredi 19 juillet à Leon, au Mexique. Les Bleuettes l’ont emporté de 32 points (83-51) face à une sélection qui était pourtant invaincue avant le début de la rencontre.

14 à 0 pour les Françaises après 4 minutes 30

Il faut dire que l’équipe d’Arnaud Guppillotte s’est rendue la tâche facile et s’est mise en confiance avec un départ plus que parfait. Après 4 minutes 30 de jeu, les jeunes tricolores menaient… 14 à 0 ! Lancées, les Françaises terminaient la première période avec 17 points d’avance (11-28) suite à une claquette d’Ainhoa Risacher. Décevante sur la première partie de compétition, la MVP de l’Euro U16 2023 a réalisé sa meilleure sortie de la Coupe du monde. En 27 minutes, la Lyonnaise a cumulé 15 points à 5/11 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 5 rebonds et 6 passes décisives. Elle a ainsi bien aidé la meilleure Française de cette campagne, Justine Loubens, qui a encore terminé avec la meilleure évaluation (25, grâce à ses 15 points à 5/8, 7 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions en 24 minutes). Parmi les autres joueuses, Sarah Cissé s’est également montrée (17 points à 6/12 et 6 rebonds en… 17 minutes), elle qui avait bien entamé le tournoi avant de connaître plus de difficultés sur les deux dernières rencontres.

Vers une demi-finale France – États-Unis ce samedi

Jamais inquiétées notamment grâce à une domination au rebond sans faille (26 rebonds offensifs contre 25 défensifs pour l’Italie, 26 points sur secondes chances), les U17 françaises ont maintenu leur large avance. Une avance qu’elles ont même accentué lors de l’ultime période face à des Italiennes aux aboies. De quoi s’offrir une demi-finale ce samedi 20 juillet face à l’ogre étasunien qui a gagné ses quatre derniers matches par 65,5 points de moyenne. Autant dire qu’on ne donne pas cher du Japon qui défie au moment d’écrire ces lignes Team USA (46-20, 17′).