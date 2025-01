La JL Bourg amasse un nouveau succès contre Ljubljana, un pas de plus vers les playoffs

La JL Bourg va mieux, bien mieux en EuroCup. Face au Cedevita Olimpija Ljubljana, le club de l’Ain a décroché un 3e succès consécutif sur la scène européenne. Avec cette victoire, Bourg-en-Bresse est provisoirement qualifié pour les playoffs à deux journées de la fin de la saison régulière.

La JL Bourg a contenu le retour du Cedevita en fin de match

Même si rien n’a été simple jusqu’au bout pour la JL Bourg face au Cedevita Olimpija Ljubljana de l’étoile française montante Joan Beringer, encore très bon pour son premier match en France depuis son départ pour la Slovénie (4 points, 9 rebonds et 3 contres en 22 minutes). C’est après une première période accrochée (38-36), où la Jeunesse Laïque a notamment pu compter sur un bon Maksim Salash (22 points à 8/11 aux tirs), que Bourg-en-Bresse s’est détaché pour la première fois contre le club slovène. Au milieu du 3e quart-temps (48-46, 24′), l’équipe de Frédéric Fauthoux a terminé la période par un 20 à 7, bien aidé par les 8 points de Hugo Benitez sur cette série (14 points et 7 passes décisives pour 3 ballons perdus au total).

Sauf que le début de dernier quart-temps a été la propriété du Cedevita, auteur lui aussi d’une belle série, un 13-0 à l’initiative de D.J. Stewart (13 points) et DeVante Jones (10 points). Malgré ce retour à 6 points de Ljubljana (75-69, 35′), la JL Bourg n’a cependant pas tremblé et a trouvé des solutions par l’intermédiaire de Jean-Marc Pansa (8 points), auteur de deux précieux tirs dans ces dernières minutes (87-82).

Avec cette victoire, la JL Bourg conserve sa 6e et dernière place qualificative pour les playoffs à deux journées de la fin de la saison régulière. À égalité de bilan avec Venise avant le début de cette journée d’EuroCup, une défaite du Reyer face à l’Hapoël Jérusalem ce mercredi 22 janvier viendrait grandement ravir les intérêts burgiens. D’autant que les prochains adversaires de la Jeu ne seront pas les plus abordables, avec la réception de l’équipe israélienne le 29 janvier et un déplacement à Valence le 5 février.