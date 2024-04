La JL Bourg ouverte à une éventuelle double casquette club – équipe de France pour Frédéric Fauthoux

Qui coachera l’équipe de France en novembre prochain, à Chypre ? Parmi toutes les possibilités, l’hypothèse Frédéric Fauthoux (51 ans) fait toujours partie des plus probables. Prolongé jusqu’en 2027 par la JL Bourg, l’entraîneur bressan n’a jamais caché son envie de se retrouver à la tête des Bleus.

Alors forcément, à l’heure de négocier un nouvel engagement avec la Jeunesse Laïque, l’équipe de France s’est évidemment invitée au cœur des discussions. Conformément à ce qu’il a toujours dit, le président Julien Desbottes ne sera pas hostile à la double casquette coach – sélectionneur, à l’image de la position tenue par l’ASVEL, Strasbourg et Boulogne-Levallois tout au long du mandat de Vincent Collet.

« L’équipe de France a fait partie des échanges qu’on a pu avoir depuis pas mal de temps car ça fait partie des hypothèses. Mon sentiment personnel, mais profond, est que l’équipe de France est beaucoup plus compatible avec l’EuroCup que l’EuroLeague. Ce serait évidemment une fierté pour nous d’avoir le coach de l’équipe de France à la tête de la JL donc on souhaite le meilleur à Freddy. Mais aujourd’hui, il y a un coach en place (Vincent Collet, en fin de contrat cette année, ndlr), à qui on doit le respect car beaucoup de travail a été fait. Maintenant, c’est pleinement compatible avec notre projet de club, notre organisation. Ce serait certainement plus simple au sein d’un club que Freddy connait mieux. Tous ces signaux-là sont réunis. Mais faisons les choses dans les bons timings : c’est aux gens en charge des décisions que cela appartiendra. La place en équipe de France est ouverte pour Freddy et pas du tout incompatible avec le projet de la JL. Au contraire, j’ose dire… »