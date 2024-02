La JL Bourg réagit ; « On avait à cœur de retrouver un état d’esprit d’équipe »

Après son couac de Nancy mardi en Coupe de France, la JL Bourg a bien réagi moins de 72h plus tard. Face à cette même équipe du SLUC, qui avait perdu un joueur majeur de plus (Frank Mason, touché au mollet), les joueurs de Frédéric Fauthoux ont déroulé. Devant de 13 points dès la fin du premier quart-temps (33-20), ils ont fini à +30 (109-79) en faisant tourner l’effectif.

Bodian Massa s’est montré particulièrement dominant et précis (14 points à 7/7 aux tirs, 11 rebonds, 2 passes décisives et 0 balle perdue pour 29 d’évaluation en 23 minutes). L’entame de match l’a mise en confiance, de même que son équipe. « On a fait un match sérieux, a-t-il affirmé après la rencontre. Je pense qu’on a bien débuté le match et c’était un peu notre problème dernièrement. Les trois derniers matchs nous avons mal débuté et on avait vraiment à cœur de prendre notre revanche sur cette équipe et surtout retrouver un état d’esprit d’équipe. » Le Marseillais n’a pas caché que l’envie de prendre une revanche sur Nancy était forte avant la rencontre, suite à la défaite de mardi. Mais plus globalement, c’était le coup de moins bien depuis la victoire contre Monaco qui a amené les Bressans à vouloir réagir.

« La défaite à Nancy nous a fait mal. En tout cas moi personnellement elle m’a fait mal parce que perdre en donnant tout le respect à Nancy contre une équipe qui jouait sans leur big man titulaire et avec sept pros, un espoir qui marque 12 points, qui a fait un superbe match…. Mais ça nous a fait mal. En plus, c’était sur la continuité du match contre l’ASVEL où on a pris aussi une gifle. Et le match à Ulm où on était déjà qualifiés. On ne pouvait pas perdre notre quatrième match d’affilée. On n’avait pas envie d’avoir fait deux heures de route pour repartir directement en week-end. »

« Ça m’a permis de prendre un peu plus confiance en moi »

Quant à sa belle performance, elle a peut-être parfaitement lancé son week-end. L’international français montre ses progrès après une première partie de saison gâchée par une fracture de fatigue au pied.

« Je ne vais pas dire que ce n’est pas évident, mais j’ai été blessé en début de saison. Pour retrouver le rythme, on a eu une trêve en décembre. On a bien repris. On s’est qualifié en Coupe d’Europe. On a baissé d’intensité. J’ai baissé d’intensité, je pense. Et là, ça fait plaisir parce qu’on a un tournoi sur trois jours. Commencer le tournoi comme ça, c’est commencer dans de bonnes conditions, se mettre en confiance, avoir une victoire comme ça, défendre comme ça en tant qu’équipe et pour moi même. Après on sait que demain (samedi) ça va être peut-être totalement différent, ce sont des adversaires différents, il y aura des situations de shoots différentes. Ça m’a permis de prendre un peu plus confiance en moi et on verra ce qui se passera demain (samedi). »

Car ce samedi, c’est la grosse raquette de Nanterre qui se dresse face à la JL Bourg et Bodian Massa. L’ancien joueur de Fos-Provence a prévenu, l’adversaire est « sur une bonne série ». Dans la raquette, le combat s’annonce intense face à Desi Rodriguez, Ibrahima Fall Faye et Hamady Ndiaye. Heureusement, la JL Bourg a fait tourner son effectif. Aucun joueur n’a passé les 22 minutes de temps de jeu. « Je pense que ça aide quand tout le monde est au diapason. Il vaut mieux avoir le choix que pas le choix. Là, ça nous aide, ça nous permet de faire des changements. Ça a permis de reposer Kevin Kokila (blessé à l’adducteur dimanche dernier, NDLR) encore un match. Tout le monde s’est mis au niveau. Et je pense que quand tout le monde se met au niveau, on est vraiment une équipe qui peut surprendre. »

