La JL Bourg surclasse Le Mans et conforte sa place de leader

La JL Bourg a signé une victoire éclatante contre Le Mans (82-66) dans le choc au sommet du championnat Espoirs Élite. Les Bressans, emmenés par un Wilson Jacques (2,13 m, 19 ans) en grande forme, s’imposent et prennent une avance de deux victoires sur leurs poursuivants au classement.

Un début de match sous contrôle

Dès les premières minutes, la JL Bourg a imposé son rythme face à une équipe mancelle accrocheuse. Leeroy Nijean a donné le ton en inscrivant les 5 premiers points de la rencontre. Les deux équipes se sont livrées un duel intense, mais les Bressans, profitant de solutions en contre-attaque, ont pris l’avantage après le premier quart-temps (21-17).

Le deuxième quart-temps a vu les jeunes Bressans accélérer, avec des contributions notables de Léni Monnet (6 points, 2 rebonds en 6 minutes) et Louka Milanese, auteur d’un panier à 3-points crucial. Une interception suivie d’un panier de Juwan Ekanga-Ehawa a forcé un temps-mort du Mans, alors mené 34-26. Malgré une adresse défaillante, les Manceaux sont restés dans le match grâce à leur défense, mais Bourg est rentré aux vestiaires avec une avance solide (43-32).

Une domination confirmée après la pause

De retour des vestiaires, Wilson Jacques a continué de briller, consolidant son rôle de leader. Avec 17 points, 12 rebonds et 6 passes décisives, il a été omniprésent des deux côtés du terrain. Malgré les efforts d’Hugo Nguyen (14 points, 5 passes), Le Mans n’a jamais réussi à combler l’écart face à Ayuba Bryant Jr. (23 points et 3 rebonds) & co. À l’entrée du dernier quart-temps, la JL Bourg menait confortablement 65-51. Dans une fin de match marquée par des erreurs de part et d’autre, Ayuba Bryant Jr a scellé le sort des visiteurs avec un dunk spectaculaire, offrant à son équipe le plus gros écart du match (75-58). Les Sarthois, à court de solutions, ont finalement cédé face à une équipe bressane toujours en contrôle.

VICTOIRE ✅ JL Bourg – 82 🆚 66 – Le Mans Grosse perf' des Espoirs, qui creusent l'écart en tête du classement 💪🔥 Bravo aux joueurs et coachs 👏 👉 Place aux pros à 20h30 !

Leeroy Nijean et Khadim Kane épaulent bien Jacques et Bryant Jr.

Wilson Jacques a été le MVP de la rencontre avec une évaluation de 24 grâce à ses statistiques complètes. Leeroy Nijean, toujours dynamique, a ajouté 16 points, tandis que Khadim Kane a dominé au rebond avec 12 prises pour 19 d’évaluation.

Une avance confortée au classement

Avec cette victoire, la JL Bourg reste seule en tête du championnat avec un bilan de 10 victoires pour une seule défaite, prenant deux victoires d’avance sur ses poursuivants du Mans (8-3), en attendant les résultats de Dijon et Cholet (7-3). Les Bressans auront à cœur de poursuivre leur dynamique lors de leurs deux prochains déplacements à Cholet et Nancy.