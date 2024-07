La Lituanie évite la défaite de justesse contre la Côte d’Ivoire et se qualifie pour les demi-finales

Il s’en est fallu de peu pour que la Lituanie perde face à la Côte d’Ivoire ce mercredi 3 juillet au TQO de San Juan (Porto-Rico).

Mieux entrés dans le match, les coéquipiers du pivot de l’AS Monaco Donatas Motiejunas étaient logiquement devant à la pause (47-42). Mais au retour des vestiaires, les Lituaniens ont complètement craqué. Après avoir encaissé un 30-18 qui aurait pu être fatal, ils ont réussi à inverser à leur tour la tendance dans le quatrième quart-temps. Sous l’impulsion de Domantas Sabonis (22 points et 9 rebonds pour 24 d’évaluation en 28 minutes), les Lituaniens ont infligé un 32-21 aux Ivoiriens et s’imposent sur le fil 97-93. A 1 minute de la fin, l’ailier-fort de Dijon Jean-Philippe Dally avait pourtant inscrit un 3-points pour redonner l’avantage aux siens (93-92). Mais derrière, Lukas Lekavicius lui a répondu alors que le meneur/arrière de Vichy Assemian Moulare (12 points, 5 rebonds et 7 passes pour 11 d’évaluation en 29 minutes) a manqué la cible derrière l’arc, à 7 secondes de la fin. Marius Grigonis a assuré le succès sur la ligne des lancers francs (97-93).

Donatas Motiejunas efficace

Limité à 12 minutes de jeu, Donatas Motiejunas s’est montré productif. Auteur de 7 points, 4 rebonds, 1 passe et 1 interception pour 9 d’évaluation, le champion de France 2023 et 2024 est un atout important en sortie de banc. Il espère le rester pour la demi-finale à venir contre le perdant du duel entre l’Italie et Porto Rico. De son côté, la Côte d’Ivoire tentera de finir deuxième du TQO de San Juan en s’imposant face au Mexique, ce jeudi 4 juillet à 23h30 heure française. Une victoire leur permettrait d’atteindre les demi-finales.