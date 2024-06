La LNB sanctionne cinq joueurs pour des paris sportifs

La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) de la Ligue Nationale de Basket (LNB) s’est réunie le jeudi 20 juin 2024 afin de décider de sanctions à l’encontre de plusieurs joueurs pour des affaires de paris sportifs.

Avertissements et sursis

Cinq jeunes joueurs sont concernés et se sont vu attribuer différentes sanctions. On cite Adam Lasak et Jérémie Ngandu (Elan Béarnais), Babacar Mbye et Quentin Bonneau (Boulazac), ainsi que Jean-Marc Dicko (Saint-Quentin). Selon la CJDR, les faits accusatoires sont des « manquements aux dispositions de l’article 607 des règlements de la FFBB et à l’article 2.1 des règlements de la LNB relatifs aux paris sportifs. ».

Parmi les cinq joueurs, trois d’entre eux (Adam Lasak, Jérémie Ngandu et Quentin Bonneau) ont uniquement eu un avertissement, avec la réalisation d’un travail d’intérêt général pour le dernier cité. Pour Babacar Mbye et Jean-Marc Dicko, les sanctions à l’encontre des deux joueurs sont des sursis. Pour le Périgourdin, il s’agit d’un match de suspension avec sursis. Pour le Saint-Quentinois, le sursis est à statuer.