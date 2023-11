La présélection de l’équipe de France masculine pour les JO connue mi-mai 2024

Équipe de France - C'est à la mi-mai que Vincent Collet devrait révéler la présélection de l'équipe de France masculine pour les Jeux olympiques 2024 de Paris.

Invité de NBA Extra sur beIN Sports, le sélectionneur de l’équipe de France masculine Vincent Collet a donné une idée du timing sur l’annonce de la pré-sélection pour les Jeux olympiques de Paris.

Le technicien normand pense qu’elle sera révélée mi-mai, avec un début de préparation vers la mi-juin. Le groupe final ne devrait pas être connu d’entrée, au contraire des Jeux olympiques de Tokyo (en 2021) et de la récente Coupe du monde à Jakarta et Manille. « Ce n’est pas encore tranché mais il est probable qu’on étende un peu le groupe, en particulier sur les lignes arrières, là où on a le plus d’incertitudes », a expliqué Vincent Collet.