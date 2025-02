La réponse de Nolan Traoré, auteur de « son meilleur match de la saison » pour Julien Mahé

Face au leader de Betclic ELITE et tenant du titre, le Paris Basketball, Saint-Quentin a réalisé un exploit retentissant (92-86) en quarts de finale de la Leaders Cup 2025. Inconstant cette saison et en perte de vitesse dans les mock drafts NBA, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) a répondu sur le terrain avec une prestation majuscule, saluée par son coach Julien Mahé et ses adversaires.

La veille de la rencontre face à Paris, Nolan Traoré confiait que la baisse de sa cote dans les prévisions de la Draft NBA 2025 lui servait de motivation supplémentaire. Ce vendredi soir, sur le parquet, il a démontré qu’il pouvait rivaliser avec la meilleure équipe du championnat. Avec 20 points à 9/16 aux tirs et 5 passes décisives en 26 minutes, l’ancien joueur de Charenton a été déterminant dans la victoire du SQBB.

Son entraîneur, Julien Mahé, ne cachait pas sa satisfaction : « Moi je lui tiens vraiment mon chapeau parce que depuis le début de saison, il a été un peu en difficulté face à des équipes de ce calibre. Ce soir, il a fait son meilleur match de la saison, clairement. Il a pris les bonnes décisions, a attaqué dans les bons espaces et a très bien défendu. »

Au-delà de ses statistiques, c’est dans l’attitude que Nolan Traoré a impressionné. Sur le terrain, il a su guider son équipe face à la pression imposée par Paris. Une maturité saluée par Yakuba Ouattara, adversaire du soir : « C’est un sacré joueur, honnêtement. Ce qu’il fait à son âge. Il mène Saint-Quentin. Pas seulement dans le scoring, mais sur le terrain, on entend qu’il donne de la voix, il drive ses coéquipiers et c’est déjà un leader à son âge. Vraiment chapeau et je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. »

De son côté, le meneur américain de Paris, T.J. Shorts, a aussi reconnu la belle prestation du jeune français : « Il a été solide ce soir. C’est leur leader. Son jeu rapide, sa vision, tout ça les a aidés à s’imposer », estime le MVP en titre de Betclic ELITE.

Malgré cette performance référence, Nolan Traoré sait qu’il doit trouver une régularité pour poursuivre sa progression et convaincre les scouts NBA. « Moi je suis content d’avoir aidé à faire gagner l’équipe. J’ai tout donné comme à chaque fois et là, ça s’est bien passé », a-t-il confié après le match.

Son coéquipier William Pfister abonde dans ce sens : « Quand Nolan joue comme ça, franchement, c’est super. Il faut qu’il arrive à trouver cette constance et qu’il joue plus souvent comme ça. »

Avec ce succès contre Paris, Saint-Quentin s’offre une demi-finale face au Mans. Un nouveau test d’ampleur pour Nolan Traoré, qui aura une nouvelle occasion de prouver qu’il peut maintenir ce niveau de performance.

Big time performance by Nolan Traore to help St Quentin get the upset win over Paris Basketball in the LNB Quarterfinals

20 points

5 assists

2 boards

9-16 FG

0-3 3P

2-3 FT

Has been really picking it up in recent weeks, stringing together some great performances for St Quentin pic.twitter.com/V90S8uByKD

— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) February 14, 2025