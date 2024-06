RVBC : Diana Balayera officialisée, bientôt Carine Silatsa ?

Alors qu’elle va remanier son staff technique et prépare l’avenir (lire ci-dessous), La Roche Vendée Basket Club (RVBC) vient d’annoncer l’arrivée de Diana Balayera (1,91 m, 28 ans) et devrait également officialiser la venue prochaine de Carine Silatsa (1,86 m, 26 ans). Joint par téléphone samedi sous les coups de 19 h, le président David Cottereau a précisément eu les mots suivants quant à leurs probables venues : « Je ne confirme pas et je n’infirme pas ».

🇫🇷 𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗲 enregistrée | 𝗗𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗕𝗔𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥𝗔 ✅ En provenance de @cbbs_basket, Diana rejoint la raquette Yonnaise pour la saison 2024-2025. Après sa belle saison avec les Pinkies, la pivot de 28 ans débarque pour un nouveau challenge avec le RVBC ! pic.twitter.com/5UQjiGn7uC — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) June 2, 2024

Une ailière camerounaise proche du RVBC ?

Passée par le centre de formation de Charleville-Mézières avant de partir au Champagne Basket, Diana Balayera a découvert la LFB cette saison avec Charnay, après la montée la saison passée. L’intérieure malienne tournait à 6,8 points à 50,4 % de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 0,7 passe en 20 minutes de jeu. « Mobile, polyvalente, Diana est capable de performer des deux côtés du terrain », indique le club sur ses réseaux sociaux.

Joueuse du club d’Overdose et multiple championne du Cameroun, l’ailière Carine Silatsa s’est surtout distinguée lors du dernier AfroBasket avec 13,5 points, 8,5 rebonds et 1 passe décisive pour 13,2 d’évaluation en 25 minutes. Après Emma Peytour et Jade Phillips, le RVBC continue son mercato.