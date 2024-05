La Roche Vendée : Tiffany Clarke à Charleville-Mézières, Emma Peytour et Jade Philipps arrivent

En grande difficulté cette saison en Ligue Féminine, La Roche Vendée Basket Club (RVBC) repart sur un nouveau cycle. Après avoir disputé les pladowns cette saison, la formation vendéenne devra se montrer astucieuse pour espérer retrouver le top 8 du championnat synonyme de playoffs.

Alors que bon nombre de cadres ont décidé de se lancer dans un nouveau projet (Ana Suarez, Tiffany Clarke et Assitan Koné), le RVBC semble décidé à miser sur des joueuses de deuxième division. Championne de LF2 avec Chartres, Emma Peytour (23 ans, 1,72 m) est la première recrue de « la nouvelle ère » de La Roche Vendée, écrit le club dans son communiqué. Passée par la SIG Strasbourg entre 2019 et 2022, la nouvelle meneuse vendéenne tournait à 12,6 points à 37,8 % de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 2 passes de moyenne en 22 matchs de saison régulière.

https://x.com/larochevendee/status/1793674218431029535

Selon nos informations, le RVBC s’est également attaché les services de l’ailière américaine Jade Philipps (1,80, 26 ans). Deuxième meilleure marqueuse de LF2 avec La Tronche Meylan (17,9 points par match), la poste 3 native de Caroline du Nord était l’une des meilleures joueuses de la division avec un volume de jeu important (7,6 points, 2,5 passes).

Tiffany Clarke en partance pour les Flammes Carolo

Après quatre ans de bons et loyaux services dans la préfecture vendéenne, Tiffany Clarke (1,84 m, 33 ans) devrait renforcer les rangs de Charleville-Mézières la saison prochaine, selon nos informations. L’intérieure américano-jamaïcaine a une nouvelle fois été excellente cette saison avec des moyennes de 16,6 points, 6,6 rebonds, 1,5 interception et 1,5 contre en 30 minutes. Sa nouvelle aventure dans les Ardennes devrait être l’un des derniers challenges de sa carrière.