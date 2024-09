La saison de l’explosion pour Dominique Malonga ? « Je suis prête à assumer un nouveau rôle »

La Ligue Féminine de Basket (LFB), qui dispose désormais d’un namer, démarre ce samedi 28 septembre. Beaucoup d’internationales françaises sont parties à l’étranger ou à la retraite. La jeune génération est censée prendre ainsi l’ascendant dans ce championnat très huppé sur la scène internationale. Parmi les têtes d’affiche de cet exercice 2024-2025, il y a Dominique Malonga. L’intérieure s’est affirmée à Tarbes en 2023-2024 au point d’intégrer le cinq idéal de la saison dernière ainsi que le groupe France pour les Jeux olympiques. De retour à l’ASVEL Féminin, elle s’avère ambitieuse :

« Je suis prête à assumer un nouveau rôle, a-t-elle indiqué dans les colonnes de Ouest-France. À Tarbes, j’ai pris certaines responsabilités après la blessure et la retraite d’Isa (Yacoubou). J’ai hâte d’endosser ce rôle sur tout une saison. L’équipe a changé à 80% mais on a pu trouver nos repères lors de la préparation. Le club est dans une phase de reconstruction mais ça ne nous empêche pas d’avoir de l’ambition. Mon objectif, c’est d’amener l’ASVEL le plus loin possible en EuroCup et faire une belle saison en championnat. Bien sûr que j’ai toujours la WNBA dans un coin de ma tête mais tout cela découlera de mes performances sur le terrain. Je veux faire une grande saison. »