La Serbie explose Porto-Rico (+41), Jokic frôle le quatrième triple-double de l’histoire des JO

Fessée par les États-Unis en ouverture des Jeux Olympiques (84-110), la Serbie aurait pu ressentir une petite pression à l’heure de défier Porto-Rico, dans un match capital pour la course à la qualification en quart de finale entre les deux grands déçus de dimanche. Il n’en fut rien, avec la plus large victoire de cette édition 2024 des JO (107-66).

Alors que les Caribéens ont proposé un jeu beaucoup trop déstructuré pour embêter les vice-champions du monde, à l’image de l’ancien levalloisien Tremont Waters (5 points à 3/7, 3 passes décisives et 2 balles perdues) ou de la star Jose Alvarado (2 points à 1/6 et 2 balles perdues), les Serbes ne leur ont laissé aucune chance, affichant une maîtrise absolue (27 passes décisives), pilonnant à l’intérieur (34/48). Et puis, cela aide évidemment grandement d’avoir Nikola Jokic (2,11 m, 29 ans) : le MVP en titre de NBA a frôlé le quatrième triple-double de l’histoire des JO (après Alexander Belov en 1976, LeBron James en 2012 et Luka Doncic en 2021), voyant notamment son jeune coéquipier gaspiller une offrande sur sa dernière possession. Mais la star des Denver Nuggets a pu sortir avec le sentiment du devoir accompli, avec une nouvelle performance XXL à la clef : 14 points à 5/7, 15 rebonds, 9 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 34 d’évaluation en seulement 23 minutes de jeu.