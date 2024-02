La Virtus Bologne éliminée dès les quarts de finale du Final 8

L’ASVEL n’est pas la seule écurie d’EuroLeague à s’être fait faite sortir dès les quarts de finale de son tournoi de mi-saison sur la scène nationale. Jeudi 15 février à Torino, la Virtus Bologne a été éliminée du Final 8 par Reggio d’Emilie (72-81).

Fatiguée, l’équipe de Luca Banchi a été débordée lors du dernier quart-temps (18-28) par Langston Galloway (20 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 27 d’évaluation) & co et de l’ancien Strasbourgeois Darion Atkins (4 points et 4 rebonds). Isaïa Cordinier (2 points, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 1 d’évaluation en 22 minutes) n’a pas réussi à peser comme à son habitude.

— Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) February 15, 2024

En demi-finales, Milan affronte Venise à 18h. A 20h45, Reggio d’Emilie tentera d’aller plus loin encore face à Naples.