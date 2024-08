Face à une nation référencée au niveau U18 et présente sur le podium de 5 des 6 derniers EuroBasket, l’Allemagne a livré un grand match (93-83) dimanche pour décrocher son premier titre de championne d’Europe dans la catégorie à Tampere (Finlande).

Les coéquipiers de Christian Anderson, leader de la Mannschaft dans ce tournoi (20,3 points, 2,3 rebonds et 5,0 passes décisives de moyenne) et auteur de 31 points en finale, ont mené du début à la fin du match pour venir à bout d’une Serbie qui n’aura jamais lâché malgré la bagatelle de 20 points de retard en première mi-temps avant de revenir à 1 petite unité seulement dans le troisième quart-temps.

Outre Anderson, la sélection coachée par Alan Ibrahimagic s’est appuyée sur la performance XXL d’Ivan Kharchenkov, aux portes du triple-double avec 18 points, 10 rebonds et 7 passes décisives, pour résister aux assauts de Savo Drezgic et de la Serbie. Incandescent face à Israël en demi-finale avec 35 points au compteur, l’arrière du Partizan Belgrade a remis le couvert en finale, signant 30 points à 10 sur 18 aux tirs, 6 rebonds et 7 passes décisives en 34 minutes face aux Allemands. Des prestations suffisantes pour lui offrir une place dans le cinq idéal du tournoi aux côtés de Christian Anderson.

Après le sacre de 2022 à l’EuroBasket U16 de Division B, la génération 2006 allemande confirme son superbe potentiel alors que 7 des 12 joueurs titrés dimanche étaient déjà présents sur le podium il y a deux ans. L’an passé, un mix de joueurs nés en 2005 et 2006 avaient raflé la première médaille (en bronze) de l’Allemagne dans un EuroBasket U18 masculin. La Mannschaft sera assurément l’une des équipes à suivre lors de la coupe du monde U19 2025. Pour un troisième podium successif ?