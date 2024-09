Landing Sané pigiste médical de Junior Etou à Fos Provence

Suite à la blessure au mollet de Junior Etou, Fos-sur-Mer a officialisé ce lundi, la signature de Landing Sane (2,11 m, 33 ans) en qualité de remplaçant médical.

Bien connu du championnat de France pour avoir joué en Betclic ÉLITE et en Pro B (Paris-Levallois, Orléans ou encore à l’Élan Béarnais), l’intérieur français, fort shooteur à 3-points et capable d’évoluer sur les postes d’ailier-fort et de pivot, apportera toute son expérience au collectif de Rémi Giuitta.

Sous les couleurs de l’Élan Béarnais, il tournait la saison dernière à 7,1 points et 2,8 rebonds de moyenne en Pro B.