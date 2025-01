Landry Nnoko pourrait-il passer de Gravelines-Dunkerque à l’Olympiakos ?

Membre de la folle épopée du BCM Gravelines-Dunkerque la saison dernière (9,5 points à 64% et 5,8 rebonds en 32 matchs), passé d’un départ à 0v-10d à un maintien en Betclic ÉLITE, Landry Nnoko (2,08 m, 30 ans) pourrait-il connaître transition plus folle encore ?

Selon Sportando, l’intérieur camerounais figure sur les tablettes de l’Olympiakos, actuel leader de l’EuroLeague, qui continue à vouloir se renforcer à l’intérieur malgré l’arrivée de Nathan Mensah. Son nom avait déjà circulé au Pirée début décembre.

Landry Nnoko présente deux avantages pour l’Olympiakos : celui d’être déjà habitué au jeu grec, puisqu’il évolue actuellement avec le Panionios Athènes, et son expérience de l’EuroLeague, lui qui peut se targuer de trois campagnes au plus haut niveau européen (7,4 points à 59% et 5,3 rebonds en 55 matchs avec Berlin, l’Étoile Rouge de Belgrade et Vitoria).