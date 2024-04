L’appel au combat de Frédéric Fauthoux : « Il faut montrer un peu plus de fierté ! »

Logiquement déçue de sa contre-performance à Paris en ouverture de la finale de l’EuroCup (64-77), la JL Bourg se retrouvé déjà dos au mur. À la veille du match retour, l’entraîneur Frédéric Fauthoux a tenu un discours offensif en conférence de presse à Ékinox, lui qui clamait déjà mardi être persuadé que son équipe pouvait encore renverser la situation.

« Il faut que l’on montre notre vrai jeu car ce n’est pas ce que l’on a fait mardi. On n’a pas joué le match qu’on aurait dû jouer sur une finale d’EuroCup. On n’a pas montré l’engagement nécessaire, ni la dureté. On a été en dedans par rapport à ce qu’on a toujours su faire sur des matchs clefs. J’étais un peu déçu, un peu énervé mais l’avantage d’une série, c’est qu’elle n’est pas terminée. On peut encore se rattraper. Il faut montrer un peu plus de dureté, un peu plus de fierté. Ce matin, j’ai vu d’autres choses dans les yeux de mes joueurs. On sera prêts ! »