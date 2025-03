L’AS Monaco domine Paris et affirme sa place dans le top 4 de l’EuroLeague

L’AS Monaco a frappé un premier coup en ce début de mois de mars sur la scène nationale. Dans une semaine avec une double dose de la dernière finale du championnat de France, le club de la Principauté a remporté ce premier duel contre le Paris Basketball dans le cadre de l’EuroLeague (79-91). Ainsi, la Roca Team s’affirme dans le top 4 de la saison régulière, tandis que les Parisiens quittent le top 6.

« Avoir gagné deux matchs, ça veut tout et rien dire à la fois ». L’ex-capitaine monégasque, Yakuba Ouattara, Parisien cette saison, a visé juste en préambule de ses nouvelles retrouvailles avec l’AS Monaco. Car après avoir remporté les deux premières batailles post finales LNB 2024 (en octobre dernier à Gaston-Médecin et début décembre à l’Adidas Arena), le Paris Basketball a cette fois lourdement trébuché ce mercredi 5 mars contre l’AS Monaco (79-91).

Quarante-huit heures après déjà une autre défaite contre Fenerbahçe, Paris a cruellement manqué d’adresse extérieure (5/28 à 3-points) pour inquiéter Monaco, très efficace dans ce secteur-là à contrario (11/19). Si cela n’a pas été trop préjudiciable en première période (39-44), notamment compensé par une belle présence au rebond offensif (13 prises), l’équipe de Tiago Splitter l’a amèrement payé au retour des vestiaires.

D’un 12-0 sur les cinq premières minutes du 3e quart-temps, à l’initiative de son grand artisan du soir Daniel Theis (7 points sur cette série, 21 points et 7 rebonds au final), l’ASM a mis un coup fatal aux têtes parisiennes (39-56, 25′). Après cela, Jordan Loyd (21 points à 8/9 aux tirs) a continué d’enfoncer le clou pour Monaco, qui n’avait plus qu’à gérer sa vingtaine de points d’avance dans le dernier quart-temps (79-91).

