L’AS Monaco gagne enfin, des retrouvailles pour la dernière du tournoi de Bourges

Elie Okobo fait la différence pour Monaco en fin de partie

Battue de justesse au buzzer par Gabriel Deck et le Real Madrid quelques jours auparavant (77-75), l’AS Monaco s’avançait malgré tout un peu plus confiante malgré quatre défaites en autant de rencontres. Et enfin, à l’occasion de son avant-dernier match contre Breogan, le club de la Principauté a pu convertir un match en victoire ce vendredi 13 septembre. Comme face à la Maison Blanche, Ekie Okobo (13 points) a été le Monégasque le plus en vue et a su être décisif en fin de partie. Grâce à son gaucher, la Roca Team est parvenue à faire la différence dans les dix dernières minutes de la partie… même si un loupé aux lancers francs de ce dernier a bien donné une dernière opportunité à Breogan d’égaliser ou de l’emporter. À noter le retour de l’Olympien Matthew Strazel, à créditer de 7 points en 17 minutes de jeu.

L’AS Monaco terminera sa présaison par un match ce samedi 14 septembre (20h15) face à Valence, équipe tout juste descendue d’un échelon, de l’EuroLeague à l’EuroCup.

Gravelines-Dunkerque prend sa revanche dans l’Opalico et retrouvera Le Mans

Comme on se retrouve pour Gravelines-Dunkerque et Le Mans. Après avoir croisé le fer une première fois au tournoi de Sablé-sur-Sarthe, remporté par le MSB, les deux formations vont de nouveau se confronter en finale du tournoi de Bourges ce samedi 14 septembre (20h30). Pour la dernière du tournoi.

Le BCM Gravelines-Dunkerque a déjà remporté une première retrouvaille en prenant le 2e Opalico de la présaison (84-81), après la défaite contre Le Portel en petite finale de la compétition des Hauts de France. Le trio Agee – Watson – Cornely (47 points à eux trois) a fait un gros boulot pour permettre aux hommes de Jean-Christophe Prat de faire la différence de fin de partie.

Tout comme Le Mans, qui a su faire la différence dans les cinq dernières minutes contre l’Élan Chalon (75-64). À partir de 59 partout, les Sarthois ont terminé par un 16-7 pour parvenir à l’emporter. Malgré quelques baisses de régimes de cours de match, l’entraîneur manceau Guillaume Vizade se satisfaisait de la réaction finale de ses joueurs auprès de Ouest-France : « Par la suite, les joueurs se sont ressaisis tant en attaque qu’en défense. On reprend notre rythme pour gagner assez nettement. » Le Mans va tenter de terminer sa belle présaison (6v-1d) ce samedi face à Gravelines-Dunkerque.