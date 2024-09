L’AS Monaco battue au buzzer par le Real Madrid, le SQBB reste invaincu, du caractère pour Chalon

La Roca Team toujours fanny, mais…

Crucifiée au buzzer par Gabriel Deck, l’AS Monaco n’a toujours pas gagné en préparation (0v-4d). Mais au moins, la Roca Team a pourra de raisons de se réjouir cette fois. Jusqu’au bout, elle aura été dans le match avec l’une des meilleures équipes d’Europe, le Real Madrid, ne cédant que sur l’ultime possession, malgré les efforts d’Élie Okobo (21 points à 8/13, 2 rebonds et 2 passes décisives), auteur d’un énorme shoot pour égaliser à 3,4 secondes de la fin. Alors que Mike James est arrivé en Galice, les hommes de Sasa Obradovic ont accumulé un peu de vécu en disputant un vrai money-time à l’avant-goût des grandes soirées d’EuroLeague.

⚪️⚫️ GABRIEL DECK FOR THE WIN ! 🔥 Le Real Madrid s'impose face à Monaco sur ce buzzer beater de l'Argentin (77-75). ✅#SKWEEKLive pic.twitter.com/zuaDnBbPlT — SKWEEK (@skweektv) September 11, 2024

Il s’agira maintenant pour l’AS Monaco de mettre à profit cet apprentissage en remportant au moins l’un de ses deux dernières rencontres. Vendredi, la Roca Team affrontera Breogan, une équipe largement à sa portée, avant de croiser Valence ou La Corogne le vendredi.

6/6 pour Saint-Quentin

Adversaire de Monaco vendredi prochain en ouverture de la Betclic ÉLITE, Saint-Quentin réussit une préparation diamétralement opposée. Sans Loic Schwartz, ménagé suite à une douleur au mollet, le SQBB s’est offert une victoire de référence à Bonn (82-78), au cours d’une rencontre censée préparer le club axonais aux joutes de Champions League. « C’est dans la lignée de ce qu’on a fait à Nancy, c’est un très bon match de préparation face à une équipe de qualité », apprécie Julien Mahé, interrogé par l’Aisne Nouvelle.

Le technicien picard pourra notamment se réjouir d’une menace plurielle : ainsi, Nolan Traoré (10 points), Dominik Olejniczak (10), Giovan Oniangue (11), Marcus Santos-Silva (13), Jerome Robinson (14) et Noah Kirkwood (14) ont tous apporté leur écot à la marque. Joueur du Telekom Baskets l’an dernier, ce dernier a même été MVP de la soirée pour son retour en Allemagne : 14 points à 4/5, oui, mais aussi 4 rebonds, 8 passes décisives, 4 interceptions et 6 fautes provoquées en 28 minutes.

Les statistiques de la rencontre 📊 pic.twitter.com/7NVq2opNxc — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) September 11, 2024

Chalon ne panique pas

Enfin, l’Élan Chalon a de nouveau prouvé son caractère. Trois jours après avoir renversé une situation mal embarquée contre Nanterre (-17 à la 9e minute), l’équipe de Savo Vucevic a réussi une prestation identique. Au bout de quelques instants, c’est Limoges qui menait 22-5 au Colisée. Mais les Bourguignons sont progressivement entrés dans leur match, vite revenus à la mi-temps (31-31) et ont fait la différence dans le sprint final avec un 17-9.

L'Elan Chalon s'impose devant son jeune public !!! ⚔️ Elan Chalon 67-62 Limoges 📊 Cortale 12, Morris 11, Gaudoux 10, Ristic 9, Sakic 9, Cuthbertson 8, Hill 5, Naji 2, Choupas 1 📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/sK2f41TBZ3 — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 11, 2024

Alors qu’Olivier Cortale a régné sur les débats (12 points à 4/5, 6 rebonds et 3 passes pour 20 d’évaluation en 16 minutes), le CSP n’a pas été aidé par son contingent étranger, loin de là : pour son deuxième match, Tyrell Terry a eu le contre-coup de son retour (0 point à 0/4 et 5 passes décisives) tandis que Malik Osborne a affiché quelques limites avec 2 points à 0/3, 1 rebond et 3 fautes en 12 minutes.