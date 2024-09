Une première claque pour l’ASVEL, dominée par la JL Bourg en finale de l’Ain Star Game

Vendredi, après une large victoire contre Nanterre (84-65), Pierric Poupet disait qu’il n’y avait pas d’enseignements à tirer. Et ce soir, après avoir compté jusqu’à 28 points de retard face à un concurrent direct pour le haut de tableau (35-63, 28e minute) ? « Oui, c’est plus intéressant pour travailler d’être dans le dur », acquiesce le coach villeurbannais. « C’est très bien, ça nous montre où on en est réellement et toute l’étendue du travail devant nous. »

Alors quel chantiers prioritaires ? « Il y en a beaucoup ! On a besoin de se partager la balle, il faut apprendre à être patient, il y a pas mal de choses à revoir défensivement. » Assez logique à ce stade de la saison, même si l’ASVEL a étalé quelques lacunes évitables, à l’image d’un dramatique ratio passes décisives / balles perdues (11 – 20). Avec, pour ne rien arranger, quelques grosses contre-performances individuelles : on passera facilement sur le -7 d’évaluation d’Edwin Jackson, dont on connait la valeur, ou sur les 0 point de Melvin Ajinça, mais un Admiral Schofield (2 points à 1/7, 3 rebonds et 1 balle perdue en 19 minutes) a encore tout à apprendre du jeu européen… « La vérité, c’est qu’on n’a pas été bons », conclut Pierric Poupet.

Au moins, l’entraîneur de l’ASVEL (qui fut joueur de la JL Bourg entre 2004 et 2006) n’aura aucun mal à préparer sa 2e journée de Betclic ÉLITE dans trois semaines, où Villeurbanne reviendra à Ékinox défier la Jeu, beaucoup plus séduisante que vendredi. « Battre une équipe comme l’ASVEL avec cet écart-là (85-66), c’est bien pour envoyer un message », lance le nouveau capitaine Hugo Benitez. « Mais on voulait surtout continuer à progresser, et il y avait moins d’imprécisions que contre Chalon. »

La vérité de la présaison est toujours assez volatile mais les motifs de satisfaction peuvent être nombreux pour les coéquipiers de Xavier Castaneda (13 points à 2/3, 2 rebonds, 4 passes décisives, 5 balles perdues et 9 fautes provoquées), encore nommé MVP d’un tournoi après l’avoir été à Vannes le week-end dernier : l’engagement, la fluidité offensive, la volonté de bien faire devant plus de 3 300 spectateurs, inédit pour un match amical dans l’Ain. « La manière était là », acquiesce Frédéric Fauthoux. « C’est agréable que ce qu’on travaille depuis le début peut fonctionner en match. Maintenant, on ne va pas s’enflammer sur des matchs amicaux mais c’est de bonne facture ! »

Et puis, il y avait peut-être autre chose… « C’est le Trophée Pierre Murtin », lance Hugo Benitez, l’un des anciens protégés du formateur historique de la Jeu, décédé le 31 décembre 2020. « Pour la symbolique, c’est important pour nous de le gagner ! »

Chalon termine troisième

Déjà auteur d’une bonne première mi-temps contre la JL Bourg vendredi, l’Élan Chalon a affiché un visage séduisant face à Nanterre. Démontrant d’étonnantes vertus collectives pour un match de présaison (22 passes décisives), avec une vraie volonté de faire circuler le ballon, l’équipe bourguignonne a dominé Nanterre lors de la petite finale (86-71). « Pendant trois quart-temps, on a vraiment joué à un niveau très intéressant pour cette période », se réjouit Savo Vucevic. « On avance. On n’aura peut-être pas toujours la même efficacité mais c’est une bonne victoire. On ne perd que 14 ballons, on a progressé dans ce secteur par rapport aux premières rencontres, on a trouvé beaucoup de shoots ouverts avec des extra-passes et je suis très content de la défense pendant 30 minutes. »

A contrario, Nanterre ne va pas quitter la Bresse avec beaucoup de certitudes. Toujours pas au complet (avec un arrière encore à recruter), poussive jusque-là en présaison (deux larges défaites contre Blois et Bourg, deux courtes victoires face à Orléans et Cholet), l’équipe francilienne ne s’est pas rassurée, subissant deux nouveaux revers d’envergure après son -19 de vendredi contre Bourg (65-84). Mais il y a tout de même quelques motifs d’espoirs : s’il a montré en demi-finale qu’il avait tout du glouton qui devra peut-être réguler sa sélection de shoot, Justin Tillman (22 points à 10/13 et 4 rebonds) a cette fois montré une vraie efficacité tandis que le premier quart-temps a été extrêmement réussi (30-13, 9e minute). Mais pour passer aussi rapidement de +17 à -16, c’est bien qu’il y a encore beaucoup de choses à travailler…